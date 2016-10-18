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النيابة الإدارية تحقق في تحويل مدرسة عاطف السادات الابتدائية إلى «تجريبية»

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النيابة الإدارية تحقق في تحويل مدرسة عاطف السادات الابتدائية إلى «تجريبية» النيابة الإدارية تحقق في تحويل مدرسة عاطف السادات الابتدائية إلى «تجريبية»

المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية – أرشيفية

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق فيما تداولته المواقع الإلكترونية حول غضب أولياء أمور طلاب مدرسة عاطف السادات الابتدائية بعد تحويلها لتجريبية، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان مركز معلومات النيابة، رصد – بتاريخ الـ 12 من أكتوبر الجاري – خبرًا تضمن في فحواه استنكار عدد من أولياء أمور مدرسة عاطف السادات الابتدائية بمنطقة ساقية مكي بمحافظة الجيزة، لقرار الدكتورة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

ونص القرار السالف على توزيع طلاب المرحلة الابتدائية على مدارس حكومية أخرى، وأخذ مبنى المدرسة لتحويله إلى التعليم التجريبي الخاص بمدرسة أمير الشعراء، وتم رفع اسم مدرسة عاطف السادات ضمن قوائم المدارس التجريبية دون علم الأهالي بذلك.

وتضمن الخبر – أيضًا – رفض إدارة المدرسة أوراق طالبة بالمدرسة للالتحاق بالمدرسة التجريبية.

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