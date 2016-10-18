إعصار «ساريكا» يعطل الحياة في إقليم «هاينان» الصيني

ضرب الإعصار «ساريكا» إقليم هاينان الصيني، اليوم الثلاثاء، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح وصلت سرعتها إلى 162 كيلومترا فى الساعة مما أجبر سلطات الجزيرة الجنوبية على إغلاق المدارس ووقف خدمات النقل.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن خدمات السكك الحديدية توقفت أمس الاثنين فى حين ألغيت 250 رحلة طيران فى مطار العاصمة هايكوو الدولي.

وقالت الوكالة إن مكتب الأرصاد الجوية فى الإقليم يتوقع أن يخلف الإعصار خسائر “فادحة” حيث أن من المتوقع أن يكون هذا الإعصار “الأقوى والأكثر تدميرا الذى يصل إلى هاينان منذ عشر سنوات.”وأضافت أنه جرى إجلاء أكثر من 13700 مقيم فى مناطق منخفضة أو منازل غير آمنة.

وأوضحت أن المدارس أغلقت فى ثمانى مناطق كما أغلقت المقاصد السياحية أبوابها أمام الزوار، وتحدث الأعاصير عادة فى مثل هذا الوقت من العام حيث تكتسب قوة لدى مرورها عبر مياه المحيط الهادى لتكون مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة لدى وصولها إلى اليابسة.