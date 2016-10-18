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طبيب الزمالك: نسعى لتجهيز الشناوي لمباراة نهائي إفريقيا

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طبيب الزمالك: نسعى لتجهيز الشناوي لمباراة نهائي إفريقيا طبيب الزمالك: نسعى لتجهيز الشناوي لمباراة نهائي إفريقيا

الشناوي

أكد أيمن زين طبيب الزمالك أن أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق خضع لأشعة سونار لتحديد حجم الإصابة التي لحقت به في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي.
> وأضاف زين، أن الأشعة أثبتت عدم تعرض الشناوي لتمزق عضلي لكنه مُصاب بشد عضلي بدرجة كبير يحتاج إلى التدريب العلاجي المكثف على فترتين وهوا ما يعمل عليه الحارس مع الجهاز الطبي خلال الوقت الحالي.
> وقال طبيب الزمالك إن الجهاز الطبي يسعي لان يشارك الحارس في المران الجماعي قبل يوم الجمعة، واذا شارك سيكون جاهز ولكن في حالة عدم القدرة على المشاركة في التدريبات الجماعية حتى يوم الجمعة لن يكون موجود في النهائي “‎.

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