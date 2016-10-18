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طرح 50 طن سكر بالإسماعيلية بـ6 جنيهات للكيلو وسيارات متنقلة للتوزيع بالأحياء

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طرح 50 طن سكر بالإسماعيلية بـ6 جنيهات للكيلو وسيارات متنقلة للتوزيع بالأحياء طرح 50 طن سكر بالإسماعيلية بـ6 جنيهات للكيلو وسيارات متنقلة للتوزيع بالأحياء

>الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر طرح 50 طنا من السكر المعبأ، والتى سيتم بيعها للمواطنين بسعر 6 جنيهات فقط لا غير للكيلو جرام، ويتم توزيعها من خلال سيارات متنقلة فى جميع المراكز والمدن وتوابعها وتحت إشراف أجهزة الرقابة التموينية ورؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده المحافظ بحضور الأمير أبوزيد السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى ورئيس مباحث شرطة التموين وممثلى كل الجهات المعنية، والذى تناول خلاله بحث واستعراض خطة المحافظة لدرء أزمة نقص السكر بالأسواق وارتفاع الأسعار وتفعيل التواصل مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

 

وأكد المحافظ على ضرورة التركيز على المناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية المرتفعة والقرى والتوابع، لضمان وصول السكر المدعم لمستحقيه وتشديد الرقابة على الأسواق خلال تلك الفترة، كما تم استعراض خريطة توزيع المناطق التى سيتم نزول سيارات التوزيع بها خلال ساعات قليلة.


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