الزمالك يعلن تفاصيل حضور الجمهور لمباراة نهائي إفريقيا غدًا

يعقد مجلس إدارة الزمالك نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الحادية عشر صباح الغد، من أجل الحديث عن كل الامور المتعلقبة بطرح تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في لقاء العودة بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

> ويتحدث رئيس الزمالك خلال المؤتمر عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها الي جانب منافذ بيع هذه التذاكر وكل الاجراءات الخاصة بدخول هذه المباراة.