وزير الداخلية يؤكد: «الشرطة» قادرة على حماية شعب مصر

شهد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، مراسم تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بشقيها العام والخاص بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ودعا عبد الغفار – في مستهل الفاعلية – الجميع للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبطال الأطهار من رجال القوات المسلحة والشرطة.

ومنح – خلال الفاعلية -شهادات تقدير لأوائل مسابقة الرماية التي أجريت بين قطاعات ومصالح وإدارات الوزارة خلال العام التدريبي الحالي، وتقييم المعاهد التدريبية التخصصية.

واطلع وزير الداخلية – في هذا الإطار – على أنماط وأساليب العمليات التدريبية المتطورة المستحدثة من خلال عرض مصور أبرز مدى المهارة التدريبية والكفاءة القتالية التي تضمنتها المنظومة التدريبية القائمة على أُسس علمية وعملية شملت 10 آلاف و500 متدرب موزعين على 21 معهدًا تدريبيًا على مستوى الجمهورية.

وأشاد الوزير، بما شهده من برامج تدريبية متقدمة كان لها دور فاعل في ترسيخ قدرات وإمكانيات المتدربين بما ينعكس على إيجابية أدائهم لرسالتهم الأمنية السامية في تعضيد أمن واستقرار الوطن .

وأعرب عن تقديره لما يبذله أعضاء هيئة الشرطة من جهود مضنيه قائمة على خطط أمنية ممنهجة ومدرسة، وما يقدمونه من تضحيات غالية وأداء متميز وطني ومخلص يحظى بكل الدعم والتأييد من أبناء الشعب المصرى العظيم، ما كان له الأثر في تعضيد معطيات الأمن والاستقرار واستشعار المواطنين بالطمأنينة والسكينة، وساهم في تحجيم معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية على حد سواء.

وأكد عبد الغفار، أن الأجهزة الأمنية ستظل دومًا ثابته قوية راسخة في مواجهة كافة التحديات، ولن تتأثر بما يطلق بين الحين والآخر من مزاعم وشائعات مغرضة تهدف لزعزعة أمن واستقرار الوطن، مشيرًا إلى ما يتحلى به رجال الشرطة من ثقة بالنفس وإيمان بالله وبرسالتهم في خدمة الوطن، مضيفًا أن جهاز الشرطة الوطني قادر على حماية الشعب المصري، وتحقيق أمنه واستقراره، وعزيمة رجاله لن تلين مهما تعاظمت التحديات، فهم يدركون حجم ما يحملونه في أعناقهم من أمانة ومسئولية تجاه الوطن، وهم ماضون في أداء رسالتهم، متسلحون بأحدث الأساليب العلمية المتطورة، مما أكسب العمل الأمني زخمًا وساهم في تدعيمه وإنجاح مستهدفاته، على حد قوله.

وأعرب وزير الداخلية، عن ثقته الكاملة في جاهزية القوات لتنفيذ أية مهام أمنية تكلف بها في أي موقع من أرجاء الوطن وقدرتها على التعامل مع مختلف المواقف الأمنية بكل كفاءة واقتدار وحرفية عالية فى الأداء والتنفيذ دفاعاً عن الوطن ومقدساته .. وشدد على أن رجال الشرطة لن يسمحوا على الإطلاق لأية محاولات أو دعاوى مشبوهة للنيل من مقدرات الوطن وتصوير الأوضاع المستقرة على غير حقيقتها .. أو تكرار مشاهد تشكل خروج عن القانون .

أ ش أ