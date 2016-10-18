«كل يوم عيلة».. حلقة أسبوعية من تقديم رجاء الجداوي مع عمرو أديب على «ON E»

تستعد الفنانة رجاء الجداوي، لتقديم حلقة أسبوعية من برنامج “كل يوم”، من تقديم الإعلامي الكبير عمرو أديب، والمُذاع على قناة ON E الفضائية، على أن تنفرد بتقديم حلقة أسبوعية بعنوان “كل يوم عيلة” في تمام الساعة الـ 09:30 من مساء كل خميس.

“كل يوم”، برنامج اجتماعي تفاعلي يتناول كل ما يهم أفراد الأسرة، ومن المقرر أن توجه الجداوي نصائح وإرشادات اجتماعية، سلوكية، صحية، وعاطفية، فضلًا عن العمل على حل المشكلات الاجتماعية التي تواجه أفراد الأسرة من خلال تلقي مكالمات من الجمهور، والإجابة على أسئلة واستفسارات السادة المشاهدين.

ومن المقرر – أيضًا – أن يتم تقديم فقرة “أسألوا رجاء”، والتي تقدمها “الجداوي” بمشاركة الإعلامي الكبير عمرو أديب، يوم الأحد من كل أسبوع.