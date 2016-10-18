نواب يتقدمون بطلب لرئيس البرلمان لعقد لقاء عاجل مع السيسي

حصلت "اليوم السابع" على صورة من الطلب الذى أعده النائبان مصطفى بكرى ومحمد الحسينى، لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، للمطالبة بعقد لقاء عاجل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والنواب، لفتح نقاش واسع بشأن الأزمات الراهنة.

وجاء فى نص الطلب المقرر تقديمه لرئيس البرلمان: "نظراً للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، والمؤامرات التى تحاك ضد مصر من الداخل والخارج، يرجى التكرم برفع الطلب المقدم إلى سيادتكم إلى السيد رئيس الجمهورية، بضرورة عقد لقاء عاجل مع نواب الشعب بصفتهم ممثلى الشعب المصرى لمناقشة سبل الخروج من الأزمات التى تحاصر البلاد".

وأكد "بكرى" لـ"اليوم السابع" أن نحو 150 نائبًا وقعوا على هذا الطلب حتى الآن، مشيراً إلى أن التوقيعات عليه لا تزال مستمرة.