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حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل جارهم لوجود خلافات بينهم بالمطرية

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حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل جارهم لوجود خلافات بينهم بالمطرية حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل جارهم لوجود خلافات بينهم بالمطرية

أرشيفية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، الثلاثاء، بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل جارهم لوجود خلافات حول بناء شباك يطل على منزل المجني عليه بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيق.

 تم إخطار قسم شرطة المطرية ببلاغ بوجود مشاجرة، وسقوط ضحية ،وفي الحال انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول ماجد مرعي( 32 سنة)، وطرف ثانى مصطفى السيد (32سنة)، وأحمد علي (32 سنة)، والسيد فتحي (24سنة) لرفض الاول قيامهم ببناء شباك يطل على منزله.

 وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الطرف الأول رفض بناء الطرف الثانى شباكا يطل على منزل، فنشبت بينهم مشاداة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، أشهر فيها الأول سلاحا أبيض، فقاموا بضربه بشومة على رأسه فسقط قتيلا.

 تم القبض على المتهمين، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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