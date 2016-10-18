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عمرو قورة يعتذر عن الاستمرار في مهرجان القاهرة السينمائي

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عمرو قورة يعتذر عن الاستمرار في مهرجان القاهرة السينمائي عمرو قورة يعتذر عن الاستمرار في مهرجان القاهرة السينمائي

الخبير الإعلامي عمرو قورة – أرشيفية

أرسل الخبير الإعلامي عمرو قورة، الثلاثاء، خطاب اعتذار لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الاستمرار كعضو في اللجنة الاستشارية العُليا للدورة الثامنة والثلاثين، المقرر لها الانطلاق منتصف الشهر المقبل.

وأكد “قورة” – خلال الخطاب – “أن انشغاله بالعديد من الأعمال والمهام خارج ، هو ما دفعه لعدم استكمال المهمة لكنه سيواصل إجراء أي اتصالات، والقيام بأي نشاطات ممكنة من أجل مساعدة المهرجان في الحصول على الدعم المطلوب من الرعاة، فضلًا عن التواصل مع الفنانين المصريين، العرب، ونجوم هوليود”.

يذكر أن غاب الإعلامي عمرو قورة، عن القاهرة قرابة أسبوعين، حين انشغل بالتواصل مع العديد من الفنانين العرب عبر فرع وكالة C.A.T، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم خلال هذه الفترة انضمام النجم السوري باسل خياط، إلى الوكالة، فيما تواصل مع العديد من الفنانين العرب والخليجيين المقيمين في الإمارات.

يشار إلى أن وكالة “كرييتف آراب تالنت”، هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تقوم بمهام إدارة أعمال النجوم والموهوبين في كل المجالات، وانضم لها خلال أقل من عامين أكثر من 30 نجم ونجمة في مجالات التمثيل والسيناريو والإخراج والتأليف الموسيقى.

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