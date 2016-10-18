سقوط 5 تجار مخدرات وبحوزتهم 3 كيلو بانجو و72 قطعة حشيش بالفيوم

تمكن ضباط مديرية أمن الفيوم برئاسة اللواء قاسم حسين مدير الأمن، الثلاثاء، من ضبط ثلاثة قضايا إتجار في المواد المخدرة ومبالغ مالية وتليفونات محمولة وذلك من خلال الحملات اليومية المكثفة .

وعقب تقنين الاجراءات تمكن الرائد محمد فكرى وكيل مباحث مكتب المخدرات من ضبط “على س ع” 24 سنة وشهرتة “الألمانى” سائق ومقيم بقرية زيد التابعة لمركز إبشواى، ووائل م ح” 25 سنة، وشهرتة ”تيتو” سائق مقيم بقرية زيد أبشواى، و”مؤمن م” 24 سنة عامل، ومقيم ناحية قصر بياض مركز إبشواى، وبحوزتهم 3 كيلو من نبات البانجو المخدر، و200 جرام من جوهر الحشيش المخدر، و80 قرص مخدر بقصد الإتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 ، و 3 طلقات من ذات العيار بغرض حماية نشاطهم الغير مشروع، و3 هواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم .

كما تم ضبط “مصطفى ا ش”، 23 سنة عاطل، ومقيم ناحية دار الرماد التابعة لقسم أول الفيوم وبحوزته 73 قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 400 جرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 33 الف جنيه من متحصلات البيع، وهاتف محمول، ودراجة بخارية رقم 2351 ف ر ز، وتحرر المحضر رقم 7120 لسنة 2016 إدارى قسم أول الفيوم.

وتم ضبط “أحمد ع ا”، 65 سنه، وشهرته “أحمد الهفاف”، عامل، ومقيم ناحية دار الرماد وبحوزته 800 قرص مخدر، ومبلغ مالى 100 جنيه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7119 لسنة 2016 إدارى قسم أول الفيوم .

وكلف مدير أمن الفيوم إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين، وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامى، وعرضهم على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.