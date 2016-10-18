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بالصور.. وزير الإسكان يسلم 50 وحدة سكنية للمستحقين بالعاشر غداً

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بالصور.. وزير الإسكان يسلم 50 وحدة سكنية للمستحقين بالعاشر غداً بالصور.. وزير الإسكان يسلم 50 وحدة سكنية للمستحقين بالعاشر غداً

>كتبت - منال العيسوى

أجل وزير الإسكان مصطفى مدبولى زيارته المجدولة اليوم لمحافظة الشرقية، لمدة يوم واحد على أن يقوم بها غداً الأربعاء لتسليم 50 وحدة بالحى الـ11 بمدينة العاشر من رمضان.

يأتي هذا فيما زار المهندس كمال بهجات نائب وزير الاسكان رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مواقع الإسكان الاجتماعى بالعاشر ومشروع دار لمتابعة الإنشاءات التى تم تنفيذها حيث انتهت شركة سهمود للإنشاءات من كافة الأعمال فى موقع الحى ال 11 المزمع تسليم الوحدات به خلال زيارة الوزير والمحافظ غدا.

فيما انتهت 5 شركات للمقاولات من الإنشاءات بنسبة 95 % وتم البدء فى إدخال المرافق بالكامل، وتنتهى مرحلة اللاندس كيب بنهاية  ديسمبر المقبل.

وخلال تفقد نائب وزير الاسكان موقع الحى الـ 11، أشاد بالموقع الذى نفذته شركه سهمود للانشاءات والمساحات الخضراء بالموقع الذى رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس عادل النجار رئيس الجهاز والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجهاز للتنمية والمهندس إيهاب عبد المنعم والمهندس عادل الدسوقى نائب رئيس الجهاز للتنفيذ ومتابعة المشروعات.

واستمع  لشرح وافى من المهندس عادل الدسوقى نائب رئيس الجهاز للتنفيذ ومتابعة المشروعات للوضع الحالى للوحدات وخطة الانتهاء من المرافق والجدول الزمنى لها بانتهاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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