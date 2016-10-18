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وزير الخارجية يستقبل رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

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وزير الخارجية يستقبل رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وزير الخارجية يستقبل رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

وزير الخارجية ورئيس البن الافريقي للتصدير والاستيراد

استقبل سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم، الدكتور بيندكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حيث تناول اللقاء الدور الهام الذي يقوم به البنك في دعم وزيادة التجارة البينية على مستوى القارة الأفريقية من خلال الأنشطة والبرامج التي يمولها.

 وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد استعرض خلال اللقاء برامج البنك لدعم الصادرات المصرية لأفريقيا، والتي تشمل برنامج بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لدعم الصادرات، بجانب تنظيم معارض للشركات المصرية بالدول الأفريقية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات للبتروكيماويات، ودعم شركات المقاولات المصرية العاملة في أفريقيا.

وأوضح رئيس البنك أن جهود البنك في مجال دعم الصادرات المصرية لأفريقيا تشمل تقديم الدعم للصناعة المصرية، فضلا عن تقديم التسهيلات المالية للبنك المركزي المصري.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس البنك بالدعم والتعاون المقدم للبنك من قبل المصرية، وهو ما انعكس في زيادة قيمة عمليات البنك في لكي تصل إلى 4 مليار دولار أمريكي.

 من جهته، أكد الوزير سامح شكري تقدير مصر للدور الهام الذي يلعبه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في مجال دعم الصادرات المصرية، بما يخدم أهداف الدول الأفريقية في التكامل ورفع معدلات التنمية بالقارة.

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أونا

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