السفير المصري في جوبا يفتتح بئر جومبا ماركت بجنوب السودان

افتتح أيمن الجمال سفير مصر بجنوب السودان، ممثلاً عن الحكومة المصرية بئر جومبا ماركت بجنوب السودان بمقاطعة الرجاف إحدى مقاطعات ولاية جوبيك، بحضور صوفيا فال وزيرة الرى بجنوب السودان ومارتن وانى محافظ المقاطعة.

من جانبها أشادت وزيرة الرى بجنوب السودان بهذا المشروع والخطوة التى قامت بها الحكومة المصرية، مشيرة أنه يندرج تحت مشروعات التعاون المشترك الموقع بين مصر وجنوب السودان فى عدد من المجالات منها الموارد المائية، مضيفة بأن الحكومة تدعم مثل تلك المشروعات بهدف توفير المياه النقية للشرب وحثت، صوفيا فال الحكومة المصرية الإستمرار فى تنفيذ مثل هذه المشروعات.

من جانبه أكد المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، بأن العلاقة بين مصر وجنوب السودان هى علاقات تاريخية وأزلية، وتم تدعيمها حديثاً بعدد من اتفاقيات التعاون فى عدد من المجالات أهمها مجال المياه، حيث تم افتتاح مشروع محطة مياه شرب بمقاطعة الرجاف حيث يبلغ عمق البئر الجوفى 100 م والخزان من الجانب العلوى 32 م، بالإضافة إلى معمل مركزى لتحديد نوعية المياه وكذلك عدد من مجمعات توزيع المياه للأهالى بالمنطقة،

وقام المهندس حسام الطوخى مدير إدارة الرى المصرى بجنوب السودان بإصطحاب وزيرة جنوب السودان ووالوفد المرافق لها والدبلوماسيين وعدد من القيادات التنفيذية فى جولة تعريفية بالمشروع ومكونات محطة البئر الجوفى وكيفية تشغيل البئر وتصرفاته وعدادات قياس المياه، وكيفية تشغيل المحابس الخاصة بملىء عربات المياه.