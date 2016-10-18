أخبار عاجلة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السفير المصري في جوبا يفتتح بئر جومبا ماركت بجنوب السودان

Google+ Print
السفير المصري في جوبا يفتتح بئر جومبا ماركت بجنوب السودان السفير المصري في جوبا يفتتح بئر جومبا ماركت بجنوب السودان

أيمن الجمال سفير بجنوب السودان

افتتح أيمن الجمال سفير مصر بجنوب السودان، ممثلاً عن المصرية بئر جومبا ماركت بجنوب السودان بمقاطعة الرجاف إحدى مقاطعات ولاية جوبيك، بحضور صوفيا فال وزيرة الرى بجنوب السودان ومارتن وانى محافظ المقاطعة.

من جانبها أشادت وزيرة الرى بجنوب السودان بهذا المشروع والخطوة التى قامت بها الحكومة المصرية، مشيرة أنه يندرج تحت مشروعات التعاون المشترك الموقع بين مصر وجنوب السودان فى عدد من المجالات منها الموارد المائية، مضيفة بأن الحكومة تدعم مثل تلك المشروعات بهدف توفير المياه النقية للشرب وحثت، صوفيا فال الحكومة المصرية الإستمرار فى تنفيذ مثل هذه المشروعات.

من جانبه أكد المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، بأن العلاقة بين مصر وجنوب السودان هى علاقات تاريخية وأزلية، وتم تدعيمها حديثاً بعدد من اتفاقيات التعاون فى عدد من المجالات أهمها مجال المياه، حيث تم افتتاح مشروع محطة مياه شرب بمقاطعة الرجاف حيث يبلغ عمق البئر الجوفى 100 م والخزان من الجانب العلوى 32 م، بالإضافة إلى معمل مركزى لتحديد نوعية المياه وكذلك عدد من مجمعات توزيع المياه للأهالى بالمنطقة،

وقام المهندس حسام الطوخى مدير إدارة الرى المصرى بجنوب السودان بإصطحاب وزيرة جنوب السودان ووالوفد المرافق لها والدبلوماسيين وعدد من القيادات التنفيذية فى جولة تعريفية بالمشروع ومكونات محطة البئر الجوفى وكيفية تشغيل البئر وتصرفاته وعدادات قياس المياه، وكيفية تشغيل المحابس الخاصة بملىء عربات المياه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين