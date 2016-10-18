نائب برلماني يتقدم ببيان عاجل للحكومة حول فوضى القنوات الفضائية

تقدم النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة، ببيانٍ عاجل إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، فيما يخص الفوضى التي تحدث على القنوات الفضائية.

وأوضح “أبو زهاد” – في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء – أن القنوات الفضائية وبرامج الـ”توك شو” أصبحت عبء على الدولة، تفسد علاقة مصر الخارجية بأشقائها العرب من أجل زيادة نسبة المشاهدة والإعلانات، مضيفًا أن “القنوات الفضائية تتاجر بسياسية مصر الخارجية بشكلٍ عام، ودول الخليج بشكلٍ خاص، ولا تعنيها الإ مصالحها الخاصة فقط، وكل ذلك على حساب آمن مصر القومي”.

وأشار إلى أن هذه القنوات تناقش سياسية الدولة الاقتصادية، وتخوض في تحقيقات مشكوك في نوايها على نهج أضر بالعملة الوطنية للدولة، متسائلًا لماذا تصمت الدولة على برامج الـ”توك شو” في ظل ما تقوم به من إفساد للسياسة الخارجية وللوضع الاقتصادي، ومن المسئول عن محاسبتهم قانونيًا عندما يخطئ مذيع في حق دولة صديقة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن بعض مقدمي برامج الـ”توك شو” لا يملكون أي ثقافة تؤهلهم للحديث عن أزمات الشعب المصري وعن علاقات مصر الخارجية فيقوم بالسب والطعن والهرتلة طول مدة وجودهم على الهواء، مضيفًا أنهم يستضفون بعد المحاورين عديمي الخبرة اصحاب ضحالة في الفكر يفتون في كل ما شئ ويسئون لمصر وشعبها، بحسب نص البيان .

وشدد عضو مجلس النواب، على أن غياب وزير للإعلام ساعد في الفوضى الموجودة الآن، مطالبًا الحكومة المصرية بعودة وزير للإعلام لمنع الفوضى غير المسئولة التي ملئت برامج الـ”توك شو”، مؤكدًا أن الإعلام رسالة سامية تنهض بالمجتمعات، بحسب نص البيان.