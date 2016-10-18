المؤبد لـ«شربات».. قتلت ضرتها بسبب الغيرة في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، أمس، بالسجن المؤبد 25 عاما على ربة منزل قتلت ضرتها، بعد أن انهالت على رأسها بآلة حادة داخل دورة المياة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عامين عقب تلقى اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، بلاغا من عبد التواب السيد كبير فنيين بالسكة الحديد يفيد بعثوره على جثة زوجته الأولى جثة هامدة داخل منزله.بعد أن ورد له اتصال تليفونى من أحد أقارب زوجته أنها مصابة بإصابة بالغة ونقلت على إثرها لمستشفى سنورس المركزى، وفؤجت بسرقة مصوغات ذهبية ومستندات خاصة بها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قام البحث الجنائى، بعد قيام الزوج عبد التواب السيد مقيم الفيوم مركز سنورس بتقديم بلاغا يفيد بمقتل زوجته حميدة محمد حسان.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات أن وراء الجريمة شربات عمر عبد المطلب 37 سنة ربة منزل مقيمة سنورس”زوجة المبلغ” بسبب وجود خلافات بينهما وغيرتها على الزوج .

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة واعترفت بأنها استغلت عدم وجود الزوج و ضرتها بقطعة حديد على رأسها بدورة المياة حتى الموت ، وأحيلت المتهمة محبوسة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.