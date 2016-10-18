جهود مكثفة لكشف غموض اختفاء سيارة تابعة للأحوال المدنية ببني سويف ‎

المراسل : محمد شعبان

تجري مباحث بني سويف جهودها المكثفة للعثور على لغز اختفاء سيارة شرطة تابعة لمركز معلومات الأحوال المدنية بمدينة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من أمام المبنى في ظروف غامضة.

وقال مصدر أمني، لـ”أونا”، إن سيارة تابعة لمركز معلومات بني سويف “دبل كابينة” اختفت أثناء توقفها أمام المبنى في ظروف غامضة ما يشير إلى تعرضها للسرقة، وتحرر محضر إثبات واقعة بالمديرية الأمن.

وأضاف المصدر، أن قوات الشرطة تقوم حاليا” بفحص عددا من كاميرات المراقبة المتواجدة بالمحال التجارية المجاورة لمركز المعلومات.

وفوجئ العاملون بإدارة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية ببني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، باختفاء سيارة تابعة للإدارة بعد توقفها أمام المبنى بشارع محمد متولي الشعراوي “عبد السلام عارف” بوسط مدينة بني سويف.