5 ملثمين يستولوا على محتويات خزينة المعهد العالي للعلوم في بني سويف

هاجم 5 ملثمين مسلحين المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، وقيدوا أفراد الأمن بالحبال، وحطموا الكاميرات الخاصة بالمعهد، وسرقوا محتويات الخزينة.

وتلقى اللواء محمد الخليصى ، مدير امن بنى سويف ، إخطارا من اللواء خلف حسين مدير ادارة البحث الجنائى يفيد إبلاغ نادر يوسف نسيم، صاحب المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنطقة الصناعية بباض العرب بقيام ملثمون بالسطو المسلح على المعهد.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وجود كاميرا وحيدة لم ينتبه لها الجناة، حيث كشفت عن قيام 5 ملثمين مسلحين بالقفز من أعلى أسوار المعهد، وسيطروا على 3 أفراد من الأمن الداخلى للمعهد وقيدوهم بالحبال، واحتجزوهم داخل حجرة تابعة للأمن وحطموا الكاميرات الداخلية والخارجية وقاموا بسرقة جميع محتويات “خزينة المعهد “وبها مبالغ مالية خاصة بمصروفات الطلاب الدراسية، وأحرقوا كمية من الاوراق والمستندات، ولاذوا بالفرار هاربين.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.