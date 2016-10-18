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الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها إلى ثلاث مدن عراقية

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الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها إلى ثلاث مدن عراقية الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها إلى ثلاث مدن عراقية

> اسطنبول(أ ف ب)

أعلنت الخطوط الجوية التركية الثلاثاء تعليق رحلاتها مؤقتا إلى ثلاث مدن عراقية، وسط العملية العسكرية التى يشنها الجيش العراقى لاستعادة مدينة الموصل التى يسيطر عليها "داعش".

وقال المتحدث باسم الشركة يحيى أوستون أن الشركة اوقفت رحلاتها إلى كل من مدن النجف والبصرة والسليمانية، إلا أن الرحلات إلى العاصمة بغداد ومدينة أربيل فى اقليم كردستان العراق، ستستمر كالمعتاد بعد إلغائها بعد ظهر الاثنين، بحسب المتحدث.ورفضت الشركة اعطاء سبب لتعليق الرحلات إلى المدن الثلاث الأخرى، وتسكن غالبية من الشيعة مدينتى البصرة الجنوبية والنجف، بينما تقع مدينة السليمانية فى منطقة شرق كردستان العراق الجبلية.

وتأتى هذه الخطوة فيما تسعى القوات العراقية مدعومة من القوات الاميركية إلى استعادة مدينة الموصل، ثانى اكبر المدن العراقية، التى يسيطر عليها تنظيم داعش منذ يونيو 2014، وتثير هذه العملية توترا شديدا بين بغداد وانقرة التى كانت تصر على اشراكها بالهجوم وهو ما تحفظت عليه العراقية.

وأدى تواجد مئات من الجنود الاتراك فى قاعدة بعشيقة فى منطقة الموصل، رسميا لتدريب متطوعين سنة بهدف استعادة معقل تنظيم داعش فى العراق، إلى تفاقم التوتر حيث تحدثت بغداد عن "قوة احتلال"، وعبرت تركيا عن قلقها ازاء احتمال مشاركة فصائل الحشد الشعبى الشيعية ومجموعات كردية قريبة من حزب العمال الكردستانى ومناهضة لأنقرة فى الهجوم.


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