إحباط تهريب 25 طن سكر للسوق السوداء في بني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

تمكنت مباحث التموين ببني سويف بالإشتراك مع مديرية التموين، الثلاثاء، من ضبط تاجر وصاحب مصنع تعبئة سلع غذائية بدائرة مركز ببا جنوب بني سويف، لاتهامه بتجميع 25 طن سكر، وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء ببني سويف.

وكانت وردت معلومات للمقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ببني سويف، تفيد بقيام “متولي. ح .د” 40 سنة، صاحب مصنع تعبئة سلع غذائية، ومقيم بالمنشية ببندر ببا، وبحوزته كميات كبيرة من السكر التمويني والحر بغرض احتكارهم، وإعاده بيعهم بالسوق السوداء بأسعار أزيد من أسعاره، وبالعرض على اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، والذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم والمضبوطات.

وانتقلت قوة مباحث التموين بمعاونة الرائد أحمد علي، بالتعاون مع الرقابة التموينية بإشراف المحاسب محسن فرغلي وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلى المخزن المشار إليه، حيث ضبط بداخله 13 طن سكر غير معبأة، و 2 طن سكر تمويني معبأة بدون فواتير تفيد مصدرها، و 5 أطنان سكر حر سائب وبدون فواتير، قام بتجميعها بغرض احتكار السوق و5 أطنان أخرى لسكر حر معبأة باسم تجارى ناقصة الأوزان قام بتجميعها بغرض احتكارها وبيع السكر بأزيد من أسعاره.

تم التحفظ على المضبوطات، وتعيين الحراسة اللازمة من مركز ببا عليها، وتحررمحضر رقم 21890 جنح ببا لسنة 2016 وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .