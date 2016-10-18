براءة صحفي من اتهامه بسب وقذف مدير نادي العاملين بوزارة الزراعة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، ببراءة صحفي ورئيس مجلس إدارة جريدة “فيس مصر”، من اتهامه بسب وقذف مدير نادي العاملين بوزارة الزراعة السابق.

قدم المحامي مدحت طلعت، مستندات إلى هيئة المحكمة تفيد بصدور القرار رقم (٦٠١ في يوم ٥ أبريل ٢٠١٥)، والذي يفيد بتشكيل لجنة برئاسة المحاسب مروان صالح الحفناوي، المُكلف العام بالتخطيط والمتابعة، لاستلام نادي العاملين بوزارة الزراعة المقدرة بـ(٤٥١٣.٧) متر، والمُقام عليها “كازينو كليوباترا” بالزمالك كنادي اجتماعي للعاملين بوزارة الزراعة والهيئات والمراكز البحثية التابعة لها والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وتبين من المستندات، أنه في تاريخ الـ ٤ من أكتوبر 2015، قدم “الحفناوي” اعتذارًا عن تكليفه بإدارة النادي، فقامت إدارة الملكية والتصرف بعمل معاينة بمعرفة إدارة “طرح النهر”، على الطبيعة فتلاحظ أن مساحة الحد القبلي للنادي مشتل سعد حسين بمساحة ٢٦٨٦.٥١ متر مربع – أي بزيادة قدرها ٥٥٢.٥١ متر مربع منزوعة من مساحة النادي – ما يعني وجود عجز بمساحة النادي تقدر بـ٥٥٢.٥١ متر بدون مبرر، فيما وجدت إدارة الملكية إهدارًا للمال العام من قِبل رئيس اللجنة، ومدير النادي تقدر بحوالي نصف مليار جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار يحيى رأفت، وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس ، وأبو المجد أحمد علي، وأمانة سر جاد كنعان، وطلعت عيد.

وكان مروان صالح، مدير نادي العاملين بوزارة الزراعة السابق، أقام الدعوى رقم (١٩٤٥ لسنة ٢٠١٥) جنايات عابدين، والتي اتهم فيها محمود الشريف، صحفي بجريدة “فيس مصر”، ومحمد صلاح، رئيس التحرير السابق، ورامي السعيد، رئيس مجلس الإدارة، بالسب والقذف عقب نشرهم تحقيق عن فساد وإهدار مبلغ نصف مليار جنيه من المال العام خلال عهدته.