19 نوفمبر.. أولى جلسات نظر «خلية تفجير أبراج الضغط العالي»

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة ١٩ نوفمبر المقبل، كأولى جلسات القضية (٦١٠ لسنة ٢٠١٤) حصر أمن دولة عُليا – والمعروفة باسم “خلية تفجير أبراج الضغط العالي – أمام الدائرة (٢١) جنايات شمال القاهرة، برئاسة سعيد الصياد.

وكانت النيابة العامة، نسبت للمتهمين “الانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون والدستور، تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، حيازة مفرقعات، فضلًا عن تكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين”.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية، نجحت في إلقاء القبض على المتهمين، حيث أدلا المتهمين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول مخططهما الإرهابي الذي يستهدف تفجير أبراج الضغط العالي، ومحولات الكهرباء، استهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وتعطيل المرافق الحيوية والمواصلات العامة”، كما اعترفا بسابقة اشتراكهما في إعداد العبوات التي تم استخدامها في عدد من الأحداث التي سبق ارتكابها.