وزير القوي العاملة لمهندس بترول بالشرقية: حقك علينا تشتغل بمؤهلك

وعد وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، شاباً التقاه خلال زياره مفاجئة بمديرية القوى العاملة بالشرقية أمس، بوظيفة تناسب مؤهله الدراسى.

ومصادفة خلال الزيارة التقى الوزير شاباً حاصل على بكالوريوس هندسة بترول، ووجه سعفان حديثه للشاب "انت مهندس بترول محترم، وحاصل علي تقدير جيدجدا.. حقك علينا كلنا إنك تشتغل بمؤهلك".

وأكد الوزير خلال زيارة مفاجئة له لمديرية الشرقية، التي رافقة فيها اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية علي موظفي مديريات القوي العاملة بضرورة حسن معاملة الشباب الباحث عن فرص عمل، والتعامل معهم بشكل جيد وسرعة الرد عليهم .

وتفقد الوزير مكاتب الموظفين والسجلات واليات العمل داخل المديرية، وأعرب عن تقديرية للجهد المبذول في تسجيل قاعدة البيانات للراغبين عن فرص العمل.