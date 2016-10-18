بالصور..«ساحر النساء» يصل المسرح الصغير من المتروبوليتان السبت

كتب ـ مصطفى حمزة

تواصل دار الأوبرا المصرية النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية، حيث يبث فى السابعة مساء السبت المقبل على المسرح الصغير أوبرا دون جيوفانى للموسيقار النمساوى “فولفجانج أماديوس موتسارت .”

تدور الاحداث فى فصلين حول شخصية دون جيوفانى المليئة بالمتناقضات، ومحاولاته العديدة لإيقاع النساء فى غرامه وخيانته المستمرة لزوجته دونا آلفيرا بمساعدة صديقه الأمين ليبوريللو حتى ارتكابه جريمة قتل وموته فداء للحظة عشق .

جدير بالذكر أن موتسارت كتب أوبرا دون جيوفانى عام 1787 وقدم فى افتتاحيتها ملخصًا لأحداث القصة جسد خلالها مجموعة من المشاعر الانسانية التى تحرك الابطال مستلهماً سيرة أحد نبلاء مدينة البندقية الإيطالية يدعى جياكومو كازانوفا كان عاشقاً للنساء وتنقل بين عدة عواصم ومدن مزاولا كل المهن، وتعد الأكثر قتامة فى مؤلفات موتسارت، حيث وضعها بعد وفاة والده .

المعروف أن تجديد رخصة البث الحصرى لعروض اوبرا الميتروبوليتان للموسم الفنى 2016 – 2017 جاء بهدف إيجاد حالة من الرواج الفني والثقافي فى مصر للتعرف على ثقافات العالم المختلفة من أجل إثراء الحياة الفنية فى مصر باعتبارها من أهم وأعرق الدول في مختلف المجالات الثقافية.