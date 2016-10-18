هيئة النيابة الإدارية تحقق في «حفل الكرنك الراقص»

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل بمعرفة نيابة الأقصر القسم الثاني حول حقيقة إقامة حفل راقص بمعبد الكرنك بالأقصر، حسبما أفاد مراسلنا.

ورصد المركز التابع لهيئة، بتاريخ الـ 11 من أكتوبر الجاري، خبر بعنوان ” بالفيديو.. حفل “فاضح” في ساحة معبد الكرنك بمصر”.

وجاء في تفاصيل الخبر تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لمقطع فيديو لحفل راقص قيل إنه داخل معبد الكرنك في مدينة الأقصر جنوب مصر، نظمته مجموعات “بول بارتي” الشهيرة، ولاقى الفيديو غضب ورفض أهالي الأقصر الذين أعربوا عن استيائهم من انتهاك قدسية الآثار المصرية بإقامة مثل هذه الحفلات بداعي تنافيها والقيم والعادات، خاصةً أن هذه المجموعات تتخلل حفلاتها مشاهد عُري تام وتناول كحوليات.

وشدد رئيس الهيئة، على ضرورة التصدي بقوة لأي ممارسات الهدف من استغلال التراث الأثري لمصر في أي أغراض مشينة، خاصةً مع ما تداولته الأخبار من أن الحفل أقيم بمرأى ومسمع من المختصين، وبعد الحصول على تراخيص بإقامته، وهو ما يثير التعجب حول التصريح بإقامة حفلات بتلك الاعداد بصفةٍ عامة، وتأثيرها على التكوين الإنشائي للمعبد، بدلًا من حماية ذلك الأثر، وهي المخالفة التي تختص النيابة الإدارية ولائيًا بالتصدي لها.