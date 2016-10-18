الوادى الجديد تطلق حملة "هن قادرات" بحضور رئيس القومى للمرأة الخميس المقبل

أعلنت محافظه الوادى الجديد عن تدشين مبادرة "هن قادرات" برعاية اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وبحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، الخميس الموافق المقبل بقاعه المؤتمرات بديوان عام المحافظه.

وقالت نادية عزمى مقرر فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة أن الحملة تهدف دعم المرأة الواحاتيه فى اثبات وجودها بفاعلية على كافة الاصعدة وخاصة التمثيل السياسى والمجتمعى ودلك فى اطار جهود المجلس القومى للمرأة لدعم المرأة ودورها فى المشاركة السياسية حيث تم الانتهاء من عقد دوات تدريبية فى مراكز المحافظة تحت عنوان "اثبتى قوتك.. من حقك ربع مجلسك" والتى هدفت لنشر التوعية بأهمية المشاركة ايجاد قاعدة كبيرة من السيدات لديها رغبة فى المشاركة فى العمل السياسى وتغيير الثقافة السلبية عن المشاركة السياسية للمرأة.