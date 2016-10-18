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تأجيل دعوى تطالب بتحديد أسعار السلع والمنتجات وهامش الربح لـ ٢٢ نوفمبر

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تأجيل دعوى تطالب بتحديد أسعار السلع والمنتجات وهامش الربح لـ ٢٢ نوفمبر تأجيل دعوى تطالب بتحديد أسعار السلع والمنتجات وهامش الربح لـ ٢٢ نوفمبر

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامى، والتى تطالب بإلزام الدولة بتحديد السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية، لجلسة ٢٢ نوفمبر المقبل. 

 

وذكرت الدعوى، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا، مضيفًا أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريًا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.


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