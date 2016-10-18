القبض على 3 مسجلين خطر سرقوا خزينة المدرسة الكندية الدولية فى الشروق

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات غموض واقعة سرقة خزينة المدرسة الكندية الدولية وسرقة مبالغ مالية منها، حيث كشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة مسجلين خطر، اقتحموا المدرسة عن طريق التسلق وقاموا بكسر الخزنة مستخدمين عتلة حديدة، تم ضبط المتهمين والمبلغ المسروق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشروق، بلاغا من "كريم.م.ت" 37 سنة، عضو منتدب بمدرسة "بيتش كلومبيا" الكندية الدولية، يفيد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالى 6 آلاف دولار أمريكى، و36 ألف جنيه مصرى من داخل خزينة المدرسة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الخزينة، فتم وضع خطة بحث أشرف عليها اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حيث تبين من خلال التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ضياء.خ.ع" 27 سنة مسجل خطر، ومطلوب ضبطه فى أحكام قضائية صادرة ضده، و"صدام.ر.ح" 30 سنة مبيض محارة، مسجل خطر ومطلوب ضبطه على ذمة أحكام قضائية صادرة ضده، و"شوقى.م.ش" 22 سنة نجار مسلح.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 29 ألف جنيه، و5 آلاف دولار أمريكى، وعتلة حديدية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الخزينة باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم"، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.