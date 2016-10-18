مباحث العامرية تضبط أسلحة نارية بحوزة عاطلين

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط كل من "م. ف"- 43 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته بندقية خرطوش ماركة أوسكار 13 - عيار 12– وطلقة من ذات العيار، وبندقية خرطوش محلى الصنع – عيار 12، وفرد رصاص محلى الصنع عيار 762 × 39 مم و"4" طلقات من ذات العيار.

أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

كما تم ضبط "س. ال" 51 سنة عامل مقيم دائرة القسم بحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع عيار 12 "بقصد الدفاع "، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة، وضبط " م. ج" 25 سنة، و"م .ع "- 24 سنة " عاطلان - مقيمان دائرة القسم " بحوزتهما بندقية خرطوش محلى الصنع - 13-عيار 12 و2 طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط " و.م " 50 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته طبنجة محدثة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية - عيار 9 مم و2 طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.