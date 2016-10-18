«الكهرباء» تتوقع 26200 ميجاوات حدًا أقصى للاستهلاك اليوم

تتوقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يصل الحمل الأقصى اليوم الثلاثاء إلى 26200 ميجاوات مقابل 26100 ميجاوات أمس الإثنين، والذي لم يشهد أي تخفيف للأحمال.

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت التعاقد مع شركة متخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال “كول سنتر”، بهدف تلقي الشكاوى عن أية أعطال أو استفسارات تجارية ولتقديم خدمة متميزة للعملاء طبقًا للمعايير العالمية على الرقم (121) من أي خط أرضي أو محمول، ولتحسين الخدمات المقدمة من شركات توزيع الكهرباء لمشتركيها.

وبدأت الخدمة بشركة شمال القاهرة وشركة الإسكندرية اعتبارًا من سبتمبر الماضي بعد تفعيلها في شركة جنوب القاهرة في أغسطس المنصرم، ومن المقرر أن يتم تطبيقها بباقي الشركات تباعًا كما يمكن للعملاء التواصل مع الشركة على رقم الرسائل القصيرة (91121)، وتحميل تطبيق “شكاوى فواتير الكهرباء”، على الهواتف “الأندرويد”.

وأكدت الوزارة استمرار شركات توزيع الكهرباء في توفير مصابيح “الليد” المُوفرة للطاقة، بهدف الترشيد وتقليل قيمة الفاتورة، حيث يمكن لكل مشترك استلام 20 مصباح ليد بالتقسيط على 36 شهرًا على الفاتورة.

أ ش أ