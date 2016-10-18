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تأجيل دعوى خُلع زوجة «مصطفى جعفر» لـ 14 نوفمبر

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تأجيل دعوى خُلع زوجة «مصطفى جعفر» لـ 14 نوفمبر تأجيل دعوى خُلع زوجة «مصطفى جعفر» لـ 14 نوفمبر

مصطفى جعفر، ﻻعب الزمالك السابق والمريخ البورسعيدي الحالي – أرشيفية

قررت محكمة اﻷسرة بمصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى الخلع المُقامة من زوجة مصطفى جعفر، ﻻعب الزمالك السابق والمريخ البورسعيدي الحالي، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لرد مبلغ 300 ألف جنيه قيمة مقدم الصداق، حسبما أفاد مراسلنا.

وقال علاء حامد، محامي ﻻعب الزمالك السابق مصطفى جعفر، “تم تداول دعوى الخلع المقامة من قِبل زوجة موكله من جديد بعد تجديدها من الشطب”، مشيرًا إلى أنه دفع بصورية مقدم الصداق الذي عرضت زوجة اللاعب رده مقابل حصولها على الخلع، وبناءً عليه أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق للتأكد من أن قيمة مقدم الصداق 300 ألف جنيه، وليس كما أدعت المدعية.
> وكشف دفاع ﻻعب الزمالك السابق، عن أنه في حالة عدم رد زوجة موكله لقيمة مقدم الصداق سيتم رفض دعواها، ﻻفتًا إلى أن سبب الخلاف بين موكله وزوجته كان بسبب طردها له من شقة الزوجية، التي كتبها لها نظير تربية طفلتيه من زوجته الأولى بعد وفاتها، مؤكدًا أن زوجة “جعفر” تنكرت له بعد حملها، ورفضت الاعتناء بالصغيرتين وأقامت ضده دعوى خلع.

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