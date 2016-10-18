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إحالة مسؤول بالهيئة العامة للأبنية التعليمية للتحقيق

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إحالة مسؤول بالهيئة العامة للأبنية التعليمية للتحقيق إحالة مسؤول بالهيئة العامة للأبنية التعليمية للتحقيق

الدكتور الهلالي الشربيني – وزير التربية والتعليم

قرر وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إحالة وقائع التقصير الجسيم داخل مجمع أم المؤمنين للتحقيق بالوزارة، بما فى ذلك مدير الإدارة، ومدير المتابعة، ومدير المجمع، بالإضافة إلى التحقيق مع مسئول الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإدارة لمخالفته للقواعد القانونية.

بناءً على تعليمات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ بتشكيل لجان لمعاينة مجمع مدارس أم المؤمنين، وعمر المختار، والحرية بإدارة روض الفرج التعليمية، تبين وجود نسبة فراغات هائلة بالمدارس الثلاثة، حيث تصل نسبة الفراغات إلى 70% من الفصول، بعدد يزيد على 60 فصلًا، السور الخلفى لمجمع مدارس أم المؤمنين غير مؤمن؛ ويمثل خطورة على الطلاب والعاملين، وجود إهمال شديد فى قسم رياض الأطفال، والمرحلتين الابتدائية والإعدادية، مما أدى إلى عدم انتظام العملية التعليمية، وسوء استخدام شديد لمبنى المدرسة.

 

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