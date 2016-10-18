دراسة: هرمونات المشيمة تسبب سكر الحمل

تصاب كثير من السيدات بسكر الحمل خلال فترة حملهن، وتؤكد الدراسات أن معظم السيدات اللاتى أصبن بسكر الحمل شفين منه تدريجياً بعد فترة قصيرة من الولادة، بينما يقول الأطباء أنه ليس لسكر الحمل أى علامات أو أعراض ملحوظة.

وأكدت الدراسة أن الباحثين لم يتوصلوا إلى السبب المباشر والأساسى للإصابة بسكر الحمل، ولكن الدراسات تقول إنه لكى نفهم لماذا تصاب السيدات الحوامل بسكر الحمل لابد من أن نفهم كيف يحول الجسم الطعام إلى سكر وكيف يتم هضمه؟.

ووفقاً لموقع Web MD فإن الجسم يهضم الطعام الذى يتم تناوله لإنتاج السكر (الجلوكوز) ، أما البنكرياس فيقوم بإنتاج الأنسولين وهو الهرمون الذى يساعد على تحريك الجلوكوز من مجرى الدم إلى خلايا الجسم لإنتاج الطاقة اللازمة للجسم، وخلال فترة الحمل تقوم المشيمة – التى توصل إمدادات الدم للطفل- بإنتاج مستويات عالية من الهرمونات المختلفة والتى تقاوم بشكل كبيرعمل الأنسولين فى خلايا الجسم وتزيد من نسبة السكر فى الدم.

جدير بالذكر أنه كلما زادت مراحل نمو الطفل كلما أنتجت المشيمة المزيد والمزيد من الهرمونات التى تقاوم عمل الأنسولين وهنا ترتفع نسبة السكر فى الدم فتصاب الحامل بالسكرى.

وتؤكد الدراسات أن تطور سكرى الحمل عادة يكون خلال النصف الأخير من الحمل ، وفى بعض الأحيان فى وقت مبكر من الأسبوع الـ20 من الحمل.