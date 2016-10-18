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تأجيل دعوى إغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمصر لـ٦ ديسمبر المقبل

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تأجيل دعوى إغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمصر لـ٦ ديسمبر المقبل تأجيل دعوى إغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمصر لـ٦ ديسمبر المقبل

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،  برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، والتى طالب خلالها بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى بدون ترخيص، لجلسة ٦ ديسمبر المقبل.

وأودع شحاتة دعواه رقم  76972 لسنة 68 ق، واختصم كلًا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما القانونية، حيث قالت الدعوى أنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية بإصدار تقرير غير طيب النوايا  عن هذه الأحداث، ما يثير الكثير من الشكوك حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية للأحداث.

وأضافت الدعوى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" هى منظمة مجتمع مدنى أمريكية ومقرها فى مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعًا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة، ما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التى تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التى تمنحها للمنظمات الصغيرة فى الدول التى تمارس فيها عملهم.


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