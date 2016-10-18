اليوم.. نشر أسماء المتقدمين لحجز الوحدات بالإعلان الثامن بالإسكان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم اليوم الثلاثاء، نشر أسماء كافة المواطنين المستوفين وغير المستوفين للشروط، المتقدمين على الوحدات كاملة التشطيب الجاهزة للاستلام “الكراسة الحمراء” بالإعلان الثامن ببرنامج الإسكان الاجتماعي، على الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري “www.mff.gov.eg”.

وأشار مدبولي، إلى أنه تم الانتهاء من فرز كافة الطلبات التي وصل إجمالي عددها إلى 132237 طلبًا، منها:” 113371 طلبًا مستوفيًا للشروط، و18866 طلبًا غير منطبق الشروط”.

وقالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري:” سيتم نشر الأسماء – أيضًا – على المواقع الإلكترونية لعدد من الصحف، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للحجز”.

وأضافت – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء -” جاءت مؤشرات عمليات فرز الطلبات لتشير إلى إمكانية تخصيص وحدات سكنية لكافة المتقدمين المقبولين – من حيث الاستعلام الميداني والائتماني – بعدد 10 مدن جديدة، وهي مدن:” برج العرب الجديدة، السادات، الفيوم الجديدة، أسيوط الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة”، إضافةً إلى عدد 52 مدينة ومركز تابعة لعدد 20 محافظة وهي:” الخانكة بمحافظة القليوبية، القرين بمحافظة الشرقية، بياض العرب بمحافظة بني سويف، نجع حمادي وأبو تشت والوقف بمحافظة قنا، مركز السادات (الخطاطبة) بمحافظة المنوفية، طامية وهوارة المقطع وشدموه ودمشقين بمحافظة الفيوم”.

وتضمنت قائمة المراكز:”كفر الزيات بمحافظة الغربية، وادي النطرون بمحافظة البحيرة، جرزا القطوري بمحافظة الجيزة، مطاي بمحافظة المنيا، ديروط (قرية دشلوط) وأبنوب والبداري وساحل سليم ومنقباد ومنفلوط بمحافظة أسيوط، الدير والشغب والمدامود وأرمنت وإسنا والطود والقرنة وأرمنت أبو قليعي بمحافظة الأقصر، كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان، باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، الحمام وسيدي عبد الرحمن وسيوة ومطروح والعلمين بمحافظة مرسى مطروح، رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، العريش بمحافظة شمال سيناء، وأبو زنيمة وطور سيناء ودهب وأبورديس ونويبع وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء”.

وأوضحت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه – فيما يخص باقي المحافظات والمدن المطروحة بالإعلان، والتي جاء عدد الطلبات عليها يزيد على عدد الوحدات المطروحة – فسيتم تطبيق الأولوية على المتقدمين عليها وفقًا للحالة الاجتماعية “المتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب”، والسن “الأولوية للأقل سنًا”، مع مراعاة نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى أنه تم عرض مذكرة على مجلس الوزراء، للسماح لمن هم خارج الأولوية بالتحويل لمراكز أو مدن أخرى في نفس المحافظة التي تقدموا عليها أو لمدن ومراكز المحافظات المجاورة، وذلك بهدف تلبية كافة طلبات المواطنين، واستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعي.

وأعلنت مي عبد الحميد، أنه تم بالفعل البدء في تسجيل الطلبات المستوفاة للشروط على الوحدات كاملة التشطيب (الكراسة الحمراء)، الجاهزة للاستلام، على نظام العمل الآلي لصندوق التمويل العقاري، وإرسال ما يزيد على 70 ألف طلب لشركات الاستعلام، ويتم حالياً مراجعتها واستبعاد المرفوض منها وإرسال المقبول للبنوك، لبدء الدراسة الائتمانية. أما فيما يخص الطلبات المستوفاة للشروط للمتقدمين على الوحدات كاملة التشطيب، التي سيتم تسليمها خلال عام (الكراسة الزرقاء) فسيتم الإعلان عن أسماء المستوفين وغير المستوفين للشروط خلال الأسبوع القادم، استعداداً لإرسال رسائل نصية للمقبولين منهم للتوجه لدفع مبلغ القسط الأول من الأقساط ربع السنوية، والذي يستحق دفعه في الأول من نوفمبر.