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الوزراء: طرح كراسات شروط 500 ألف فدان لصغارالمزارعين والشباب غدًا

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الوزراء: طرح كراسات شروط 500 ألف فدان لصغارالمزارعين والشباب غدًا الوزراء: طرح كراسات شروط 500 ألف فدان لصغارالمزارعين والشباب غدًا

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن مشروع المليون ونصف فدان أخذ وقتا كثيرا فى الدراسات الخاصة به وتم استكمالها.

وأضاف إسماعيل، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن الطرح الأول يتضمن 500 ألف فدان ضمن مشروع الريف المصري، بعضها سيكون بالرى السطحى وبعضها بالرى بالمياه الجوفية، لافتا إلى أن الطرح سيكون للمستثمرين وطرح آخر لصغار المزارعين.

وأوضح أنه سيكون هناك بنية أساسية مكتملة بهذه المناطق، لافتا إلى أن الهدف من المشروع هو خروج من الوادى الضيق لمجتمعات جديدة.

فيما أعلن عاطر حنورة رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن إدارة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، عن طرح 500 ألف فدان، ضمن المشروع بمناطق “الفرافرة، توشكي، العلمين”، مشيرا إلى أنه سيتم طرح كراسة الشروط في فروع بنك التعمير والإسكان الأربعاء والخميس القادمين.

وأضاف عاطر حنورة خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر مجلس الوزراء، بمشاركة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم طرح المرحلة الأولى لصغار المزارعين وللشركات، بحصص 50 ألف فدان لصغار المزارعين و450 ألف فدان للشركات.

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