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«قضايا الدولة»: محامى الهيئة لم يقر بمصرية «تيران وصنافير» أمام المحكمة

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«قضايا الدولة»: محامى الهيئة لم يقر بمصرية «تيران وصنافير» أمام المحكمة «قضايا الدولة»: محامى الهيئة لم يقر بمصرية «تيران وصنافير» أمام المحكمة

قضايا الدولة – أرشيفية

نفى المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن متابعة ملف «تيران وصنافير»، ما تداول من تصاريح عن أن محامى الدولة أقر بمصرية «تيران وصنافير» أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أثناء مرافعة جلسة اليوم.

 وأضاف الشريف، فى تصريحات صحفية اليوم: “هذا كلام كاذب وليس له علاقة بالواقع”، مستطردًا: “لا يوجد أحد له الحق فى التصريح بهذه الكلمات أمام محكمة أو أمام غيرها، والمحكمة أمامها أوراق ومستندات تطلع عليها فقط وننتظر حكم القضاء”.

جاء ذلك بعد أن نشر خالد على المحامى عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أن محامى تيران وصنافير أقر أمام هيئة المحكمة بمصرية تيران وصنافير، مؤكدا أن العلم المصرى مازال على الجزيرتين.

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