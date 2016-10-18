أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة الاسكندرية تحرر 69 محضر لمنشأت غذائية وتعدم 28 كيلو أغذية محظورة

Google+ Print
صحة الاسكندرية تحرر 69 محضر لمنشأت غذائية وتعدم 28 كيلو أغذية محظورة صحة الاسكندرية تحرر 69 محضر لمنشأت غذائية وتعدم 28 كيلو أغذية محظورة

>الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندربة عدد من الحملات تستهدف المنشآت الغذائية بعدد من المدارس والمحال المجاورة لها ، وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قد قامت بالتفتيش على منشآت غذائية داخل 26 مدرسة علاوة على 5 محلات أغذية و 10 باعة جائلين بجوار عدد من المدارس

وأوضح حجازى ان الحملات أسفرت عن تحرير 40 محضر جنح صحية منها 17 محضرلعدم حمل بعض العاملين شهادات صحية و 4 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية ، و10 محاضر لعدم وجود رخص مع الباعة الجائلين ، و 8 محاضر لبيع اغذية ومشروبات وأيس كريم محظور علي الباعة الجائلين بيعها .

وأضاف حجازى انه تم اعدام 55 لتر مشروبات و 28 كيلوجرام أغذية محظورة ، وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات على المنشآت الغذائية بالمدارس والمحال المجاورة والباعة الجائلين حفاظا على صحة التلاميذ من أبناء المحافظة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365