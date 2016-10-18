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تحريات المباحث: الشبهات تحوم حول قيام زوج بقتل زوجته الحامل بالشرقية

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تحريات المباحث: الشبهات تحوم حول قيام زوج بقتل زوجته الحامل بالشرقية تحريات المباحث: الشبهات تحوم حول قيام زوج بقتل زوجته الحامل بالشرقية

>الشرقية – فتحية الديب

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، بأن التحريات الأولية فى واقعة العثور على زوجة حامل فى الشهور الأولى مقتولة داخل غرفة نومها، تؤكد أن الشبهات الأولية تحوم حول قيام زوجها بارتكاب الواقعة، وذلك لتناوله العقاقير المخدرة، كما أنه هارب حتى الآن.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بالعثور على جثة "أ م" 23 سنة ربة منزل وحامل فى الشهور الأولى، جثة هامدة داخل غرفة نومها، وتبين إصابتها بجرح قطعى بالجسم، وأنتقل الرائد أحمد متولى رئيس مباحث بلبيس إلى موقع الحادث، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.


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