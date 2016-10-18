عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية: نحرص على التعاون مع الجامعات العالمية

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، عميد كلية هندسة الإسكندرية، أن الجامعة تحرص بشكل دائم على التوسع فى أفريقيا وإجراء العديد من الاتفاقيات الدولية للتبادل الطلابى وإجراء الأبحاث المشتركة ونقل الخبرات.

وأضاف خلال كلمته بلقاء الجامعة اليابانية بحضور الوزير المفوض بكلية التمريض، أن جامعة الإسكندرية منذ نشأتها كفرع لجامعة القاهرة وحتى انفصالها حرصت على التميز وفتح علاقات عديدة وعقد الاتفاقيات، والتوسع بأفريقيا بفروع جديدة منها انجمينا وتشاد وجنوب السودان نظرا لدور الجامعة وتأثيرها فى أفريقيا.

وأكد أنه من ضمن دور الجامعة هو التعريف بالمنح الدراسية المختلفة لكى يستفيد منها الطلاب فى العديد من الجامعات العالمية وهو ما تقوم به جامعة الإسكندرية اليوم، باستقبال الوفد اليابانى والوزير المفوض بالسفارة اليابانية بالقاهرة للتعريف بالمنح الدراسية المختلفة التى تقدمها اليابان للطلاب المصريين.