«محلب» يترأس وفد مصر في اجتماعات الكوميسا بمدغشقر

ترأس المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، وفد مصر في القمة التاسعة عشر للكوميسا بحضور وزير التجارة والصناعة، والتي تعقد في “تناناريفو” عاصمة مدغشقر تحت شعار التصنيع الشامل والمستدام.

ومن المنتظر، أن يعرض “محلب” رؤية مصر لتعزيز التكامل الإقليمي لدول الكوميسا علي المستويات التجارية والصناعية والبنية الاساسية مثل مشروع المجري الملاحي النهري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لتعزيز التجارة والنقل بين دول الكوميسا وأيضاً مع دول العالم، ومتابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للتجارة الحرة للتكتلات الثلاثة بقيادة رئيس الجمهورية الذي سيؤهل لإنشاء منطقة التجار الحرة القارية.

كما يستعرض “محلب” جهود مصر في تعزيز السلم والأمن علي مستوي الكوميسا ومواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها ولتنفيذ برامج الكوميسا للسلم والأمن، بالإضافة لعرض توفير خبراتنا لدول الكوميسا لتنفيذ برنامج تعميق التصنيع وخلق قيمة مضافة لصادراتها من لمواد الخام.