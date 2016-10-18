أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«محلب» يترأس وفد مصر في اجتماعات الكوميسا بمدغشقر

Google+ Print
«محلب» يترأس وفد مصر في اجتماعات الكوميسا بمدغشقر «محلب» يترأس وفد مصر في اجتماعات الكوميسا بمدغشقر

المهندس ابراهيم محلب

ترأس المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، وفد في القمة التاسعة عشر للكوميسا بحضور وزير التجارة والصناعة، والتي تعقد في “تناناريفو” عاصمة مدغشقر تحت شعار التصنيع الشامل والمستدام.

 ومن المنتظر، أن يعرض “محلب” رؤية مصر لتعزيز التكامل الإقليمي لدول الكوميسا علي المستويات التجارية والصناعية والبنية الاساسية مثل مشروع المجري الملاحي النهري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لتعزيز التجارة والنقل بين دول الكوميسا وأيضاً مع دول العالم، ومتابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للتجارة الحرة للتكتلات الثلاثة بقيادة رئيس الجمهورية الذي سيؤهل لإنشاء منطقة التجار الحرة القارية.

كما يستعرض “محلب” جهود مصر في تعزيز السلم والأمن علي مستوي الكوميسا ومواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها ولتنفيذ برامج الكوميسا للسلم  والأمن، بالإضافة لعرض توفير خبراتنا لدول الكوميسا لتنفيذ برنامج تعميق التصنيع وخلق قيمة مضافة لصادراتها من لمواد الخام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين