بالصور.. مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية لأمن القناة يتفقدان أسوق المحافظة

بورسعيد ـ جمال نوفل:

تفقد اللواءان زكي صلاح الدين مدير أمن بورسعيد ومحمود الديب مساعد اول وزير الداخلية لمنطقة القناة، واللواء إبراهيم الديب مدير المباحث الجنائية، الثلاثاء، أسواق بورسعيد؛ للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية وتناسب الأسعار مع المواطنين، ومدى كفايتها من توافر السلع وانخفاض أسعارها بزيارات لجميعة هيئة قناة السويس “الكمبراتيف”، وعدد من السوبر ماركت التي تقوم بمنظومة جديدة لتخفيض الأسعار وتوافرها.

واطمأن مدير الأمن على انخفاض الأسعار بعد لقاءه مع المواطنين لسماع آراءهم وشكواهم، كما طلب المواطنين من مدير الأمن أن يكون صرف التموين ونقاط الخبز من محل الاقامة وليس من أي مكان كما هو متبع، ووعد “صلاح الدين” ببحث الأمر مع مديرية تموين بورسعيد.

وضبطت القوة المرافقة لمدير الأمن ومساعد الوزير، بالتعاون مع مديرية التموين 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و5 آخرى عدم إعلان عن أسعار، وقضيتين مزاولة نشاط بدون ترخيص.

كما تم ضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، وقضية عدم الإعلان عن مخزن، تم تحرير محاضر لأصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.