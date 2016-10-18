السيطرة على حريق بمبني ديوان عام محافظة بورسعيد

بورسعيد ـ جمال نوفل:

نشب حريق في العاشرة من صباح اليوم بمجمع المصالح الحكومية لديوان عام محافظة بورسعيد، بعد اندلاع النار من “المنور” الخاص بالمبني الخلفي لديوان عام المحافظة، دون إصابات أو خسائر بشرية .

وكان اللواء زكي صلاح الدين- مدير أمن بورسعيد، قد تلقى إخطار من العميد حسام بدرة – مأمور قسم الشرق، بنشوب حريق بمجمع المصالح المواجه لمبنى ديوان عام المحافظة، وعلى الفور أمر بسرعة توجه سيارات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم السيطرة عليه قبل امتداده لأماكن أخرى.

وتبين من المعاينة المبدئية، أن سبب الحريق هو زيادة الأحمال على الكابلات الكهربائية المغذية للمبنى، تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.