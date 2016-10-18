البورصة تستهل تعاملات اليوم على هبوط جماعي للمؤشرات

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء على هبوط متاثرة بمبيعات العرب والاجانب بينما اتجهت المؤسسات المحلية نحو الشراء.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.35 % ليسجل مستوى 8214.45 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 1.22 % مسجلا 1268.15 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.15% ليبلغ مستوى 8049.13 نقطة.

وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.01 % ليبلغ مستوى 336.37 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.23 % مسجلا 785.35 نقطة.

ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي اثر جني أرباح على الأسهم القيادية، وسط توقعات باستمرار الاداء العرضي لحين تحريك سعر الصرف.