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تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية 5 ساعات للحصول على تصريح من قوات التحالف

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تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية 5 ساعات للحصول على تصريح من قوات التحالف تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية 5 ساعات للحصول على تصريح من قوات التحالف

>كتب ــ أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، إقلاع رحلة الخطوط اليمنية المتجهة إلى بيشه جنوب المملكة العربية بعد توقف تعدى الـ 3 أشهر بسبب أعمال القصف لقوات التحالف على مواقع الحوثيين.

 

 

وقالت مصادر  ملاحية بمطار القاهرة، إن الخطوط اليمنية استأنفت رحلاتها الجوية بإقلاع رحلتها رقم 601 والمتجهة إلى مطار بيشه جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تأخر تعدى الـ 5 ساعات للحصول على تصريح من قوات التحالف بعبور أجواء المنطقة.

 

 

وأضافت المصادر، أن الرحلة كان مقرر إقلاعها فى الـ 3 من صباح اليوم، وتأخرت لمدة 5 ساعات للحصول على تصريح عبور منطقة الاشتباكات.

 

 

 


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