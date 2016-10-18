مذيعة بقناة "ten" تنشر صورتها وهى تكسر "قلة" بعد استقالتها

نشرت المذيعة مروة صبرى الإعلامية فى قناة "ten"، صورة لها وهى تمسك فى يدها "قلة" بعد استقالتها من القناة، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت مروة على الصورة قائلة: "الصورة دى بعد ما فسخت عقدى مباشرة مع قناة تن (Ten TV).. قلت اللحظة دى مستحيل تعدى عليا كدة!!!".

وتابعت: "دى من اللحظات الفارقة فى حياتى الإعلامية.. طب أعمل أيه.. قلت لازم أكسر قلة وكان نفسى ألاقى زير بس كان صعب شوية فاكتفيت بالقلة، وربنا يقدرنى على فعل الخير".

جدير بالذكر أن مروة صبرى إحدى مذيعات برنامج "صباح الورد"، الذى يذاع على قناة تن منذ بداية بثها.