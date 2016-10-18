جابر نصار يعلن تبرع جامعة القاهرة بمليون جنيه لمركز رعاية المسنين

أعلن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن إدارة الجامعة قررت أن تدعم مركز رعاية المسنين بالجامعة "بمليون جنيه''، مشيرا إلى أن الجامعة ستمول المركز فيما يحتاجه مستقبلا، تقديرا لجهوده فى رعاية كبار السن.

وأضاف نصار، خلال احتفال جامعة القاهرة باليوم العالمى للمسن وذلك تحت عنوان "الحق فى الحياة"، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة بحضور مفتى الديار المصرية السابق الدكتور على جمعة، أن المجلس الأعلى للجامعات أعترض على إنشاء معهدا علمياً يقوم بمهام وأمور وبحوث المسنين، مضيفاً "أن هذا الملف حتى الآن به ركود شديد بسبب ألية تنفيذه هل سيكون تابع لكل كلية أم لا"، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بمشكلة مادية.

ينظم الاحتفالية مركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، الدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة.

ومن المقرر أن يحضر الحفل غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، والدكتورة غادة لبيب مستشار رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان، المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور على جمعه مفتى الجمهورية السابق.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم الدكتور على جمعة، وعدد من أساتذة الجامعة من بينهم الدكتور أحمد فؤاد باشا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق.