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رئيس الوزراء يلتقى عدد من كبار خبراء الاقتصاد للاستماع لرؤيتهم

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رئيس الوزراء يلتقى عدد من كبار خبراء الاقتصاد للاستماع لرؤيتهم رئيس الوزراء يلتقى عدد من كبار خبراء الاقتصاد للاستماع لرؤيتهم

>كتبت هند مختار

يبدأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،  سلسلة من اللقاءات مع عدد من المثقفين والاقتصاديين ورؤساء الأحزاب، حيث من المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء مجموعة من كبار الاقتصاديين والمثقفين فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها رئيس الوزراء من حين لآخر.

 

وقال مصدر حكومى لـ"اليوم السابع" أن رئيس الوزراء سيبدأ اليوم الثلاثاء لقاء عدد من كبار الاقتصاديين والخبراء لشرح الأوضاع الاقتصادية الحالية والاستماع لرؤيتهم ووجهة نظرهم حول الأوضاع الاقتصادية الحالية.

 

كما أنه من المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء خلال اليوميين القادمين عدد من رؤساء الأحزاب والكتاب والمثقفين.


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