22 نوفمبر.. الحكم في إلغاء ضم معهد الرمد لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري – مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المُطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم (2958 لسنه 2015)، بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى معهد الرمد التذكاري التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، واستمرار تبعية مستشفى رمد الجيزة لمديرية الشئون الصحية لخدمة الشعب المصري وتحسين الصحة البصرية ورفع العبئ عن المواطنين لجلسة ٢٢ نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل ،للنطلق بالحكم، فيما صدر القرار برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان أسامة عبد المنعم، المحامي – وكيلًا عن شريف بركات أحمد شمس الدين – أقام دعوى رقم (10737 لسنة 70 قضائية)، اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته.

وجاء فس نص الدعوى، أن صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (2958 لسنة 2015) بضم مستشفى رمد الجيزة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى معهد الرمد التذكاري التابع لهيئية المستشفيات والمعاهد التعليمية على أن تنقل تبعيتها للهيئة المُشار إليها.

واستعرضت الدعوى، أوجه الشوائب والعيوب التي أصابت القرار، وهي أن مستشفى رمد الجيزة هي المستشفى الوحيدة بين مستشفيات العيون بالوزارة التي يتوفر بها الشروط اللازمة لتدريب الأطباء والتمريض والكادر الفني المصاحب.