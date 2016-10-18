الحبس عام في إعادة محاكمة متهم بـ«خلية طلاب ضد الإنقلاب بحلوان»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الطالب محمد عيد السيد أبو سريع، بالحبس لمدة عام مع الشغل في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا “بخلية طلاب ضد الإنقلاب بحلوان”، فيما قررت وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات حرصًا على مستقلبه.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، عضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت المحكمة، قضت – في وقت سابق – بالسجن 5 سنوات للمتهم محمد عيد – غيابيًا – فيما عاقبت 15 متهمًا آخرين – غيابيًا – بالسجن لمدة 5 سنوات بالقضية المعروفة إعلاميًا بخلية “طلاب حلوان”.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين “تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى إشاعة الفوضى، نشر الأكاذيب، منع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.